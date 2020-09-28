Российская боксерша вызвала на бой Бузову. Ранее спортсменку нокаутировали за 9 секунд

Российская боксерша Ангелина Семенова вызвала на ринг известную телеведущую и певицу Ольгу Бузову. Ранее последняя запустила реалити-шоу, в котором блогеры будут драться с профессиональными боксерами.

В августе 21-летняя Анна Красноперова нокаутировала 26-летнюю Семенову на 9-й секунде поединка на турнире в Казани. Этот нокаут стал одним из самых быстрых в истории женского бокса.

«Вызываю тебя, Ольга Бузова! Если ты готова выйти на ринг, то я готова побоксировать с тобой! Надеюсь, что ты не откажешься от своих слов, что готова выйти на ринг против любого и как ты сама сказала, что ты боец по жизни! Ты красивая, а я красивая и сильная. Давай устроим реально крутой бой! Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!» — написала в Instagram Семенова.