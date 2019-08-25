«Не каждый после проигрыша выходит в ринг снова». Проводников — о победе Ковалева
Известный российский боксер Руслан Проводников похвалил Сергея Ковалева за характер, который тот проявил в бою против Энтони Ярда.
«Поздравляю своего друга, Сергея Ковалева с яркой победой и защитой титула чемпиона WBO, — написал Проводников в Instagram. — Вчера он проявил настоящую волю, продолжив бой на грани нокаута.
Стальной характер. Не каждый после проигрыша выходит в ринг снова.
Желаю ему собрать все пояса в своей категории!"
Поздравляю своего друга, Сергея Ковалева @sergeykrusherkovalev с яркой победой и защитой титула чемпиона WBO. Вчера он проявил настоящую волю, продолжив бой на грани нокаута. Стальной характер. Не каждый после проигрыша выходит в ринг снова. Желаю ему собрать все пояса в своей категории! —— #Россия #бокс #мотивация #командаюгры #Челябинск #бег #runkeeper #teamRP #спорт #RuslanProvodnikov #фракцияЕР86 #РусланПроводников #СергейКовалев #Krusher