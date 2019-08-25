Известный российский боксер Руслан Проводников похвалил Сергея Ковалева за характер, который тот проявил в бою против Энтони Ярда.

«Поздравляю своего друга, Сергея Ковалева с яркой победой и защитой титула чемпиона WBO, — написал Проводников в Instagram. — Вчера он проявил настоящую волю, продолжив бой на грани нокаута.

Стальной характер. Не каждый после проигрыша выходит в ринг снова.

Желаю ему собрать все пояса в своей категории!"