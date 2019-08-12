На Украине утверждают: сборная не поедет на ЧМ по боксу в России

Федерация бокса Украины не будет отправлять официальную делегацию на чемпионат мира по боксу в Екатеринбург, сообщает Xsport.

Ведущие спортсмены приняли решение отказаться от участия в соревнованиях, которые пройдут в России, сообщил руководитель пресс-службы ФБУ Александр Подаваленко.

- Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, - точно принимать участие в соревнованиях России не будут, - сказал Подаваленко.

При этом указано, что федерация не станет препятствовать тем спортсменам, которые хотят принять участие. Чемпионат мира по боксу пройдет с 7-15 сентября.