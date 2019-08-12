На Украине утверждают: сборная не поедет на ЧМ по боксу в России

Федерация бокса Украины не будет отправлять официальную делегацию на чемпионат мира по боксу в Екатеринбург, сообщает Xsport.
Ведущие спортсмены приняли решение отказаться от участия в соревнованиях, которые пройдут в России, сообщил руководитель пресс-службы ФБУ Александр Подаваленко.
- Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, - точно принимать участие в соревнованиях России не будут, - сказал Подаваленко.
При этом указано, что федерация не станет препятствовать тем спортсменам, которые хотят принять участие. Чемпионат мира по боксу пройдет с 7-15 сентября.
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https://xsport.ua/boxing_s/news/vedushchie-ukrainskie-boksery-otkazalis-ot-uchastiya-na-chm-2019-v-rossii_2116147