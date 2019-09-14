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Кузьмин не защитил титул интерконтинентального чемпиона WBA

06:15

Россиянин Сергей Кузьмин в Нью-Йорке (США) проиграл американцу Майклу Хантеру единогласным решением судей (117-110, 117 — 110, 117 — 110). Кузьмин не смог защитить титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в супертяжелом весе. Он потерпел первое поражение в карьере. У Хантера 18 выигрышей в 19 боях.

Главным событием вечера станет бой между россиянином Зауром Абдуллаевым и американцем Девином Хейни за титул временного чемпиона мира в легком весе по версии WВС.

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