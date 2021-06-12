Двукратный чемпион НБА Одом победил рэпера Картера в боксерском поединке

В «Атлантик-Сити» состоялся боксерский поединок между двукратным чемпионом НБА Ламаром Одомом и рэпером Аароном Картером. Экс-баскетболист одержал досрочную победу.

41-летний американец во втором раунде отправил музыканта в нокаут. Бой был запланирован на три раунда.

Стоит отметить, что судьей в этом поединке был экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Чак Лидделл.