Источник: И. о. президента АИБА Мустасан подал в отставку

Мохаммед Мустасан, который занимал должность и. о. президента Международной ассоциации бокса (АИБА), покинул свой пост. Об этом сообщает Inside the Games.

Сообщается, что Мустасан сегодня проинформировал исполнительный комитет организации о своем решении. Его преемник пока не назван. Скорее всего, им станет один из четырех вице-президентов.

Мохаммед Мустасан возглавил организацию 23 марта. Он заменил на этой должности Гафура Рахимова. До этого Международный олимпийский комитет принял решение о приостановке членства организации из-за серьезных нарушений. При этом турнир по боксу на Олимпиаде-2020 все же состоится.