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Генсек Федерации бокса России Кремлев выписался из больницы после заражения коронавирусом

14 октября 2020, 16:49
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в Instagram сообщил, что вернулся домой из больницы после заболевания коронавирусом.

О заболевании Кремлева стало известно 5 октября.

— Сегодня великий праздник Покров Пресвятой Богородицы, — написал Кремлев. — Благодать, меня выписали из больницы, но с условием недельного карантина в домашних условиях. Прошу всех относиться серьезно к рекомендациям врачей. Молюсь за всех, не болейте.

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