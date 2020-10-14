Генсек Федерации бокса России Кремлев выписался из больницы после заражения коронавирусом

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в Instagram сообщил, что вернулся домой из больницы после заболевания коронавирусом.

О заболевании Кремлева стало известно 5 октября.

— Сегодня великий праздник Покров Пресвятой Богородицы, — написал Кремлев. — Благодать, меня выписали из больницы, но с условием недельного карантина в домашних условиях. Прошу всех относиться серьезно к рекомендациям врачей. Молюсь за всех, не болейте.