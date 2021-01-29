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Денис «Большой папа» Вильданов сбросил 32 кг при подготовке к бою с Новоселовым

17:11

Бывший игрок в американский футбол Денис Вильданов по прозвищу «Большой папа» сообщил, что ему удалось существенно похудеть перед боем с чемпионом Европы по боевому самбо Максимом Новоселовым.

«За то время, что я подзавязал с железом, я похудел с 221 до 189. Итого скинул 32 кг. Стараюсь не форсировать, потому что резкий сброс веса еще никому не шел на пользу, а то и возвращался», — написал Вильданов в Instagram.

Публикация от Денис Вильданов «ПАПА» (@denis.vildanov)

Поединок Вильданова и Новоселова по правилам бокса состоится в рамках турнира «Короли ринга» 20 февраля. Главным боем вечера станет поединок Федора Чудинова и Айзека Чилембы.

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