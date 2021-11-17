Тим Цзю — Такеши Иноуэ, бокс: прямая трансляция боя
10:00
В среду, 17 ноября, в Голд-Косте (Австралия) австралиец Тим Цзю проведет бой против японца Такеши Иноуэ за звание чемпиона мира по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.
Поединок, который пройдет на арене «Qudos Bank», начнется не ранее 13.00 по московскому времени.
Видеотрансляцию боя Тим Цзю — Такеши Иноуэ можно будет смотреть здесь. Она начнется в 11.00.
27-летний Тим Цзю сын известного экс-боксера Кости Цзю. На счету Цзю-младшего 19 побед в карьере. У 31-летнего Иноуэ — 17 побед, 1 поражение и 1 бой завершился вничью.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю