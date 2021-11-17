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Тим Цзю — Такеши Иноуэ, бокс: прямая трансляция боя

10:00
Такеши Иноуэ (слева) и Тим Цзю. Фото Instagram
Такеши Иноуэ (слева) и Тим Цзю. Фото Instagram
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В среду, 17 ноября, в Голд-Косте (Австралия) австралиец Тим Цзю проведет бой против японца Такеши Иноуэ за звание чемпиона мира по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.

Поединок, который пройдет на арене «Qudos Bank», начнется не ранее 13.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию боя Тим Цзю — Такеши Иноуэ можно будет смотреть здесь. Она начнется в 11.00.

27-летний Тим Цзю сын известного экс-боксера Кости Цзю. На счету Цзю-младшего 19 побед в карьере. У 31-летнего Иноуэ — 17 побед, 1 поражение и 1 бой завершился вничью.

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