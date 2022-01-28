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Сегодня, 13:00

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Дацик — Дукаев и другие бои

Поединки боксерского турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Вячеслав Дацик.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

28 января в Москве состоится боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В основном карде — три боя. В главном будет драться Вячеслав Дацик.

Поединки предварительного и основного карда можно смотреть в прямом эфире на You Tube канале «Ушатайка». Три боя основного карда — в прямом эфире на канале РЕН ТВ. Начало — 23:00.

Основной кард турнира
Вячеслав Дацик — Зелемхан Дукаев
Максим Щербаков — Максим Новоселов
Павел Шульский — Даниял Эльбаев

Вячеслав Дацик
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