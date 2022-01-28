28 января в Москве состоится боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В основном карде — три боя. В главном будет драться Вячеслав Дацик.

Поединки предварительного и основного карда можно смотреть в прямом эфире на You Tube канале «Ушатайка». Три боя основного карда — в прямом эфире на канале РЕН ТВ. Начало — 23:00.

Основной кард турнира

Вячеслав Дацик — Зелемхан Дукаев

Максим Щербаков — Максим Новоселов

Павел Шульский — Даниял Эльбаев