«Может, я со временем уйду на пенсию, а он займет мое место». Шатун прокомментировал победу над Топором

Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Шатун Новоселов после победы над Максом «Топором» Щербаковым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» отметил, что было тяжело. Также он добавил, что спортсмены будут теперь совместно тренироваться.

«Конечно, было тяжело, когда удары Макса в голову залетают. Выиграть не получилось.

Мы подружимся, будем заниматься теперь вместе, он покажет еще всем. Может, я со временем уйду на пенсию, а он займет мое место», — сказал Новоселов РЕН ТВ.