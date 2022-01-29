Дацик проиграл Зелемхану Пулеметчику решением судей на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

На боксерском турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который прошел в Москве, Вячеслав Дацик проиграл Зелемхану Пулеметчику Дукаеву решением судей.

Дукаев завоевал чемпионский пояс РЕН ТВ.

Во время поединка с Дацика был снят один балл из-за использования бойцовских приемов.

В 2022 году Дацик планирует провести бои с Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.

Ранее поединок Павла Шульского и Данияла Т-34 Эльбаева завершился вничью, а Максим Шатун Новоселов нокаутировал Максима Топора Щербакова.

Турнир показывал телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка».