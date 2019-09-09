Боец ММА Александр Емельяненко рассказал о своем настрое на бой протий стронгмена Михаила Кокляева. Поединок пройдет по правилам бокса.

— Передайте Кокляеву, чтобы он таких же единомышленников, как и он — больших здоровых — соберет в количестве десяти человек, — сказал Емельяненко в своем Instagram. - Пускай они заявляются и выходят в этот вечер боя по очереди. А я буду выносить их. А специально обученные люди будут оттаскивать их для склада уже испорченной мебели.