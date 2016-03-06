Россияне выступят в трех турнирах в рамках подготовки к ОИ

Российские боксеры в марте примут участие в трех международных турнирах в рамках подготовки к Олимпийским играм 2016 года. Об этом сообщил главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Александр Лебзяк. Россияне на данный момент завоевали 8 из 10 путевок на Олимпиаду-2016.

- Подготовка к Олимпийским играм идет по намеченному плану, - цитирует "Р-Спорт" Лебзяка. - Травм у спортсменов нет, и сейчас мы готовимся к трем международным турнирам, которые в марте пройдут в Германии, Финляндии и Испании. Это не отборочные турниры, ребята должны получить необходимую боевую практику. Количество наших участников в турнирах зависит от решений организаторов. Например, немцы готовы принять наших боксеров во всех десяти весовых категориях, а финны и испанцы определили квоту в шесть-семь человек.