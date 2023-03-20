Умар Кремлев: «Хотим, чтобы спортсмены могли обеспечивать свое будущее»

Боксеры стали первыми, кто уже выступает на турнире самого высокого уровня под российским флагом.

В среду в столице Индии Нью-Дели стартовал чемпионат мира по боксу среди женщин. В турнире принимают участие 324 спортсменки из 65 стран. Сборная России представлена на чемпионате во всех 12 весовых категориях. Накануне соревнований президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев дал интервью «СЭ».

Инициаторы бойкота поймут, что допустили ошибку

— Нью-Дели третий раз в этом веке принимает чемпионат мира среди женщин. Можно ли столицу Индии назвать также и столицей женского бокса?

— Можно и даже нужно. Бокс очень бурно развивается в Индии, а местные спортсменки демонстрируют высочайшее мастерство и хорошие результаты. Что касается женского бокса в целом, то я вижу, как он развивается, становится сильнее и интереснее. А мы будем это развитие повсеместно поддерживать. Кстати, 24 марта в Нью-Дели пройдет большая конференция, посвященная женскому боксу и гендерному равенству.

— Россиянки первыми из наших спортсменов примут участие в чемпионате мира после перерыва из-за санкций.

— Как президент Международной ассоциации бокса (IBA) могу сказать, что наша обязанность — защищать спортсменов каждой страны, делать так, чтобы они могли стартовать под своим флагом и со своим гимном. А как россиянин могу только поздравить наших спортсменок с тем, что они выступят на турнире.

— Несколько западных стран бойкотировали чемпионат. Это скажется на уровне турнира?

— Никак не скажется. Я только надеюсь, что нам удастся избавиться от чиновников, пытающихся разрушить целостность, культуру мирового спорта, которая создавалась сотни лет. Рано или поздно они поймут, что допустили большую ошибку. Мы же не собираемся опускаться до их уровня, мы двигаемся вперед.

Чемпионат мира по боксу среди женщин. IBA

Во главе угла всегда должен стоять спортсмен

— В декабре исполнилось два года, как вы возглавляете мировой бокс. Каковы главные достижения за этот период?

— Когда я решил баллотироваться на пост президента международной ассоциации, тогда она еще называлась AIBA, от нее, можно сказать, оставалось одно название. Были большие долги, коррупция в судействе. За первые полгода решили эти проблемы: закрыли долги, разобрались с судейством, объединили национальные федерации одной идеей, сумели перебороть недоверие, усовершенствовали устав, систему управления. Даже название поменяли. Раньше была Международная ассоциация любительского бокса, мы убрали слово «любительский». Любители — в фитнес-клубах. Наша ассоциация признана в 204 странах, мы занимаемся развитием бокса во всем мире.

IBA вошла в десятку лучших международных федераций. А в прошлом году она доказала, что является единственной международной федерацией, которая стала действительно независимой, единственной, которая заботится о своих спортсменах и тренерах. Мы знаем, что для них важно, когда после побед звучит гимн их страны, поднимается национальный флаг. Они выступают ради этого. И мы будем защищать эти ценности.

— Что еще IBA делает для боксеров?

— Для этого чемпионата мы приготовили крупный призовой фонд — 2,5 миллиона долларов. Он необходим, чтобы спортсмены могли нормально зарабатывать, обеспечивать себя и свое будущее. Что касается мужского чемпионата мира, который пройдет в мае в Ташкенте, там призовой фонд планируется еще больше. Кстати, на следующих турнирах мы собираемся этот призовой фонд увеличивать.

Мы также гарантируем честность и прозрачность для спортсменов. IBA привлекла много независимых экспертов, чтобы быть уверенными, что побеждают сильнейшие. В частности, за поединками турнира в Индии будет следить группа профессора Ричарда Макларена, которая поможет обеспечить честность боев.

Для того чтобы лучше понимать, чем помочь спортсменам и федерациям, мы регулярно проводим международные боксерские форумы. Форум — это возможность для спортсменов и тренеров напрямую пообщаться со спортивными функционерами, а также друг с другом. Это необходимо, чтобы понимать, у кого какие сложности, как их можно решить. Ведь обязанность любого функционера — создать условия для спортсмена. Во главе угла всегда должен стоять спортсмен. Вокруг него все крутится, включая медиа. Развитие спорта в целом полностью зависит от того, как его продвигают. При этом следует шагать в ногу с современными требованиями. Потому что средства массовой информации постоянно меняются и, как следствие, меняется работа по продвижению бокса.

Анастасия Шамонова. IBA

Диктата мы не потерпим

— Когда будет решена проблема в отношениях с Международным олимпийским комитетом?

— Мы выполнили все условия, которые нам поставили, но в МОК продолжают называть белое черным. Предыдущий президент AIBA Чин-Куо Ву довел федерацию до банкротства, о коррупции в судействе при нем ходили легенды. Мы провели независимое расследование, доказали его коррупционную деятельность, объявили персоной нон грата в мировом боксе. Но при этом Чин-Куо Ву был членом МОК. Куда они смотрели? МОК пытается научить нас, как нам жить. Это неправильно, мы независимая организация и не позволим диктовать нам условия. Рекомендации? Пожалуйста, но диктата мы не потерпим. Только боксеры будут решать, как жить IBA. Кстати, сейчас в Индии присутствует группа мониторинга от МОК. Я только приветствую это, пусть посмотрят, как мы работаем.

— Что будет с олимпийской квалификацией, которую МОК опять собирается проводить сам?

— Мы не собираемся брать на себя полномочия МОК, и сейчас мы действительно не проводим олимпийскую квалификацию. Однако мы организуем глобальные турниры, которые, уверен, будут использоваться МОК при решении, кому ехать на Олимпийские игры в Париж. Но в будущем IBA обязательно сама будет проводить квалификационные турниры. У нас сильная ассоциация. Сейчас в IBA все прозрачно, мы открыты к диалогу. Но нам опять угрожают.

— Например, угрожают провести альтернативный чемпионат мира среди мужчин?

— Не сравнивайте муху со слоном. Не хочу даже обсуждать это. Я всегда говорю: «Бокс объединяет». Уверен, что так всегда было, есть и будет.

Чемпионат мира по боксу среди женщин. Фото AFP

Непростой старт сборной России

Сам чемпионат мира, который проходит на 6-тысячной арене «Индира Ганди», стартовал 15 марта, а завершится 26-го. Для участия в соревнованиях были заявлены 324 спортсменки из 65 стран. При этом 11 национальных федераций отказалась отправлять свою команду в Индию, в том числе США, Великобритания, Украина. Причина — разрешение россиянкам и белорускам выступать под своими флагами и национальными гимнами.

Однако спортсменкам из стран, устроивших бойкот, было дано право соревноваться под флагом IBA, чем воспользовалась голландка Меган де Клер. «Я тут не представляю Нидерланды, я представляю саму себя. Я не занимаюсь политикой, я занимаюсь боксом, поэтому я здесь», — сказала она. Президент Боксерской федерации Нидерландов Борис ван дер Вост остался недоволен допуском де Клер к турниру. «Это нарушение технических и соревновательных правил», — отметил ван дер Вост. Тем не менее позиция голландской федерации никак не помешала де Клер попасть на чемпионат мира.

Ван ден Вост был единственным соперником россиянина Умара Кремлева на выборах президента IBA. Но в итоге голландец был отстранен от выборов по причине «агитации вне электорального периода». Кремлев был переизбран, а в марте этого года инициировал открытие дисциплинарных дел в отношении пяти глав национальных федераций, активно призывавших бойкотировать ЧМ: это Майк Макэти (США), Райан О›Ши (Канада), Марек Шимак (Чехия), Пер-Аксель Сьохольмв (Швеция), Стив Хартли (Новая Зеландия).

Призовой фонд женского чемпионата мира составляет 2,4 миллиона долларов. Победительницы получат по 100 тысяч долларов, серебряные призерки — по 50 тысяч, бронзовые — по 25 тысяч. Всего 12 весовых категорий, Россия представлена в каждой. Важно: нынешний чемпионат мира не является отбором на Олимпиаду — олимпийский боксерский турнир МОК проводит сам ввиду санкций, наложенных на IBA еще до ОИ в Токио.

Состав сборной России: Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Екатерина Пальцева (до 50 кг), Анна Аэдма (до 52 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Надежда Голубева (до 60 кг), Наталия Сычугова (до 63 кг), Азалия Аминева (до 66 кг), Анастасия Демурчян (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Салтанат Меденова (до 81 кг), Диана Пятак (свыше 81 кг). Главный тренер — Альберт Муталибов.

В 2019 году российская команда заняла первое место в медальном зачете — 3 золотые медали, 1 серебряная, 1 бронзовая. В Индии сборная России также рассчитывает на лидерство, причем основные соперницы на месте — китаянки и турчанки. Четыре года назад на ЧМ в Улан-Удэ они по числу медалей были вторыми и третьими соответственно (американки — четвертыми).

Россиянки стартовали на чемпионате мира не лучшим образом. В первые два дня, в 1/16 финала — три проигрыша (Аэдма, Голубева и Меденова) и лишь одна победа (Шамонова). Зато в субботу — сразу три победы (Чумгалакова, Тазабекова, Аминева).

В воскресенье же бились те, кто отлично проявил себя на ЧМ-2019, — Екатерина Пальцева (чемпионка) и Людмила Воронцова (серебряная медалистка). Увы, обе девушки проиграли решением судей. В первом раунде осталось вступить в бой представительницам еще трех весовых категорий.

«Это два олимпийских веса, и не стану скрывать, что мы рассчитывали на медали в обеих категориях, — прокомментировал неудачи Пальцевой и Воронцовой Альберт Муталибов. — К сожалению, в равных раундах судьи отдавали очки не в нашу пользу. Я был готов к этому и спортсменкам говорил неоднократно, что нужно выигрывать каждый раунд, и выигрывать убедительно. Претензии у нас только к себе. Надо выходить и побеждать в каждом раунде, вот и все. К сожалению, у нас было очень мало международных стартов, оправдание для девчонок я нахожу в этом. Волнуются из-за больших перерывов в соревнованиях. Будем надеяться, что эта возможность побоксировать на чемпионате мира принесет нам пользу в дальнейшем».

Сборная России рискует не повторить успех прошлого ЧМ. Но никто и не думал, что будет легко: как уже было сказано, основные конкурентки на месте.

Анатолий Курагин