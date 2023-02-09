Сборная США бойкотирует чемпионат мира. Американской федерации не нравится, что Россия выступит с флагом и гимном

Но это не единственная претензия к Международной боксерской ассоциации.

Мужской чемпионат мира по боксу в Ташкенте и женский ЧМ в Нью-Дели пройдут без сборной США. Национальная команда Соединенных штатов отказалась от участия в крупных турнирах — таким образом в США решили бойкотировать решение Международной боксерской ассоциации (IBA) о допуске к соревнованиям сборной России.

О допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии в IBA сообщили 5 октября. Национальные команды смогут выступать на международных турнирах под флагами своих стран, при их победе прозвучат гимны.

Сообщение о решении устроить бойкот опубликовано на сайте Федерации бокса США от лица исполнительного директора организации Майка Макэти. Письмо гласит, что любое участие в чемпионате мира нарушит не только санкции МОК, подтвержденные 2 февраля, но и принципы честной игры, честности и прозрачности.

У Федерации бокса США целый список причин, по которым они не позволят национальным командам участвовать в чемпионатах мира. Все претензии были адресованы IBA. Что смущает американскую федерацию?

В USA Boxing утверждают, что на молодежном чемпионате мира 2022 года IBA не соблюдала процесс отбора рефери и судей. Отбор требовал, чтобы с каждого континента было выбрано по семь рефери и судей, но в итоге отобрали непропорционально много официальных лиц из Европы, и не выбрали ни одного судьи или рефери из США.

Также Макэти пишет, что президенту IBA Умару Кремлеву отказано в разрешении на въезд в США в 2021 году в то время, как другие члены его делегации получили разрешение. У исполнительного директора USA Boxing также вызывает опасения назначение Абдулмуталима Абакарова на пост вице-президента и «неспособность IBA провести честные и прозрачные президентские выборы».

В объявлении вспомнили цитату Умара Кремлева, который сказал на Конгрессе IBA в декабре 2022 года в Дубае, что ни один боксер, тренер или национальная федерация не будут участвовать в Олимпийских играх без Международной ассоциации. Приведена и ответная цитата МОК: «Недавний Конгресс еще раз показал, что IBA не имеет реального интереса к боксу и боксерам, а заинтересована только в собственной силе. Решения и обсуждения, направленные на то, чтобы не допустить боксеров к олимпийским отборочным турнирам и Олимпийским играм, нельзя понимать по-другому».

Умар Кремлев. пресс-служба IBA

В конце сообщения Макэти пишет, что МОК подтвердил санкции против России и Белоруссии — странам запрещено использовать флаги, гимны и цвета ни на одном спортивном мероприятии. При этом российские спортсмены выступали под своим флагом на турнире IBA Golden Belt Series в Марокко, в 2023 году, и ожидается, что российские и белорусские спортсмены выступят на чемпионате мира IBA под своим флагом.

На основании всех этих претензий USA Boxing отказывается участвовать в чемпионатах мира, которые пройдут в марте (женский в Нью-Дели) и в мае (мужской в Ташкенте).

МОК приостановил членство IBA (ранее — AIBA) в 2019 году. Боксерский турнир на Олимпиаде-2020 сохранили, но в Токио его проводила не Международная ассоциация, а специальная комиссия МОК. В августе 2021 года президент IBA Умар Кремлев заявил, что организация погасила все долги благодаря спонсорам. В июне в МОК объявили, что боксерский турнир на ОИ-2024 в Париже снова проведут без помощи IBA. Кроме того, бокс не включили в предварительную программу Олимпиады-2028.