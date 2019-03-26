Вопрос сохранения бокса в программе Игр-2020 будет рассмотрен в июне

Вопрос сохранения бокса в программе Олимпиады-2020 будет рассмотрен на сессии МОК в июне этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям МОК Марка Адамса. 30 ноября 2018 года МОК заморозил план по проведению боксерского турнира на Играх в Токио. Причиной стало расследование коррупции в AIBA.

- Исполком обсудит вопрос AIBA в четверг, когда будет представлен промежуточный отчет, - заметил Адамс. - Однако не стоит ожидать, что будет вынесено решение. Это должно быть сделано в июне на сессии МОК.

Бокс был представлен на всех Олимпийских играх с 1904 года, кроме Стокгольма-1912. В 2016 году в Рио-де-Жанейро впервые приняли участие профессиональные боксеры.