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В Кемерове пройдет самая массовая тренировка по боксу с участием 15 тысяч человек

15:27

По совместной иницииативе Федерации бокса России и Кемеровской области на Московской площади в Кемерове организуют самую массовую тренировку по боксу. В ней примут участие 15 000 человек. В регион будет приглашен представитель от Книги рекордов Гиннесса, который установит новый рекорд.

Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году на Красной площади. Тогда в массовой тренировке приняли участие более 3 000 человек.

Мероприятие состоится 22 июля в Международный день бокса.

С 26 августа по 5 сентября в Кемерове пройдет чемпионат России по боксу.

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