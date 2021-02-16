В Кемерове пройдет самая массовая тренировка по боксу с участием 15 тысяч человек

По совместной иницииативе Федерации бокса России и Кемеровской области на Московской площади в Кемерове организуют самую массовую тренировку по боксу. В ней примут участие 15 000 человек. В регион будет приглашен представитель от Книги рекордов Гиннесса, который установит новый рекорд.

Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году на Красной площади. Тогда в массовой тренировке приняли участие более 3 000 человек.

Мероприятие состоится 22 июля в Международный день бокса.

С 26 августа по 5 сентября в Кемерове пройдет чемпионат России по боксу.