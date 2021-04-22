Сын президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам заявил, что готов выйти на матч-реванш против Аслана Биттирова и доказать свой уровень.

«Я хотел присмотреться на первом и втором раунде, а на третьем атаковать, но они остановили. Я не доволен этим. Кто сомневается — делайте ставки, я вам покажу», — цитирует BBC слова Адама.

Поединок Кадырова-младшего с Асланом Биттировым состоялся 8 апреля на турнире в Грозном. Рефери остановил бой во втором раунде и начал отсчет времени, фиксируя нокдаун Биттирову. Вскоре секунданты бойца из Кабардино-Балкарии выбросили белое полотенце, и Кадырову присудили победу техническим нокаутом.

Многих пользователей сети смутило, нокдаун начали отсчитывать, несмотря на то, что Биттиров не касался настила третьей точкой опоры (рукой или коленом).

22 апреля Рамзан Кадыров также высказался о результатах этого боя.