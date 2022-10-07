В Госдуме РФ отреагировали на намерение шведов бойкотировать соревнования по боксу, в которых примут участие россияне

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO и депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление главы Шведской федерации бокса Пер-Акселя Шехольма о бойкоте соревнований в случае допуска к ним российских и белорусских спортсменов.

«В очередной раз слышим провокационные заявления. Причем никто уже не стесняется открыто говорить о политической составляющей процесса. Очевидно, что идет нагнетание, чтобы другие страны тоже включились в этот антироссийский бойкот. Пытаются сформировать некую протестную коалицию, главным образом из стран Европы. Возможно, уже уместно начать применять санкции против тех, кто сейчас способствует нарушению единства боксерского мира и подвергает сомнению решения Международной ассоциации бокса. Стоит напомнить, что решение о допуске российских и белорусских боксеров принимал Совет директоров IBА, а это коллективный орган управления федерацией, в котором работают представители разных стран и континентов», — сказал Пирог «СЭ».

Ранее Шехольм заявил, что спортсмены национальной команды не будут принимать участия в турнирах, к которым допустили спортсменов из России и Белоруссии.

5 октября совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) принял решение отменить недопуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям.