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7 октября, 12:48

Цзю — о заявлении Шехольма: «Пускай не выступают. Кто такие шведы в боксе?»

Дмитрий Барулев
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление главы шведской федерации бокса Пер-Акселя Шехольма о бойкоте соревнований в случае допуска к ним российских и белорусских спортсменов.

«Пускай не выступают. То, что Швеция не будет выступать, самое последнее, что будет меня волновать. Кто такие шведы в боксе? Меня должны волновать наши спортсмены, а не шведы!» — сказал Цзю «СЭ».

Ранее Шехольм заявил, что спортсмены национальной команды не будут принимать участия в турнирах, к которым допустили спортсменов из России и Белоруссии.

5 октября совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) принял решение отменить недопуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям.

Бокс
Костя Цзю
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