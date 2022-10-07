Федерация бокса Швеции бойкотирует турниры со спортсменами из России

Глава Шведской федерации бокса Пер-Аксель Шехольм заявил, что спортсмены национальной команды не будут принимать участия в турнирах, к которым допустили спортсменов из России и Белоруссии.

«Я думаю так же, как и большинство здравомыслящих людей. Что это скандал и это неприемлемо. Мы не можем участвовать в соревнованиях, к которым допускаются российские и белорусские боксеры. И, насколько я понимаю, Испания тоже не будет отправлять своих спортсменов, большая часть Западной Европы против этого», — приводит слова Шехольма SVT.

5 октября совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) принял решение отменить недопуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям. Президент IBA Умар Кремлев заявил, что данное решение организации ставит спорт выше политики.

Позднее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на заявление главы Шведской федерации бокса, заявив, что его должны волновать наши спортсмены, а не шведы.