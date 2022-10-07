Бокс/ММА
Бокс - Любительский
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Любительский

7 октября, 12:18

Федерация бокса Швеции бойкотирует турниры со спортсменами из России

Читать «СЭ» в
Спортсмен сборной Швеции.
Фото Getty Images

Глава Шведской федерации бокса Пер-Аксель Шехольм заявил, что спортсмены национальной команды не будут принимать участия в турнирах, к которым допустили спортсменов из России и Белоруссии.

«Я думаю так же, как и большинство здравомыслящих людей. Что это скандал и это неприемлемо. Мы не можем участвовать в соревнованиях, к которым допускаются российские и белорусские боксеры. И, насколько я понимаю, Испания тоже не будет отправлять своих спортсменов, большая часть Западной Европы против этого», — приводит слова Шехольма SVT.

5 октября совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) принял решение отменить недопуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям. Президент IBA Умар Кремлев заявил, что данное решение организации ставит спорт выше политики.

Позднее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на заявление главы Шведской федерации бокса, заявив, что его должны волновать наши спортсмены, а не шведы.

Источник: https://www.svt.se/sport/boxning/ryssland-boxning
Бокс
9
7
Читайте также
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Соперники обвиняют Карлсена в неуважении и сдаются после первого хода
Губернатор сообщил о гибели жителей Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В трех областях Украины произошли взрывы
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший чемпион мира Пирог отреагировал на решение IBA отменить отстранение российских боксеров

Цзю — о заявлении Шехольма: «Пускай не выступают. Кто такие шведы в боксе?»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости