Российский боксер раскритиковал Украину из-за решения по ЧМ в Екатерибурге

Чемпион России по боксу в весе до 75 кг Глеб Бакши раскритиковал решение Федерации бокса Украины не отправлять делегацию на первенство планеты в Екатеринбурге. Он отметил, что из-за бойкота чемпионат мира лишится сразу нескольких сильнейших участников.

— То, что сейчас происходит, очень печально, — цитирует боксера RT. — Я даже не хочу думать о политике, она не для меня. Многие партнёры меня поддерживают. Не хочется мараться, лить друг на друга грязь. Мы спортсмены, а спорт должен объединять.

В моем весе Александр Хижняк — действующий чемпион мира, Европы, Европейских игр. В Минске я боксировал с ним в третьем бою, проиграл раздельным решением судей и, конечно, мечтал о реванше в Екатеринбурге. Считаю его самым опасным соперником на данный момент, лучшим вне зависимости от категории. Но нам с ним по силам бороться на равных.