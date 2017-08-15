Российские боксеры за золотые медали ЧМ получат автомобили

Генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев сообщил, что федерация приняла решение выплачивать российским боксерам дополнительную зарплату вплоть до следующего чемпионата Европы. Он отметил, что все члены национальной команды должны доказывать право выступать за страну.

– Мы приняли решение, к тому же, что победители чемпионата мира будут получать дополнительную зарплату вплоть до следующего чемпионата Европы, – цитирует ТАСС Кремлева со ссылкой на пресс-службу ФБР. – Но это не значит, что боксер может расслабиться. Все, кто состоит в национальной сборной, должны постоянно доказывать, что они достойны в ней находиться.

У них есть льготы, соцпакет, привилегии. Всегда найдутся желающие занять место боксера, который не будет работать.

Напомним, чемпионат мира по боксу стартует 25 августа в Гамбурге. Россию на турнире представят Василий Егоров (весовая категория до 49 кг), Тамир Галанов (до 52 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Виталий Дунайцев (до 64 кг), Сергей Собылинский (до 69 кг), Петр Хамуков (до 75 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг), Евгений Тищенко (до 91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).