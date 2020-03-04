Конгресс Международной ассоциации бокса перенесен из-за коронавируса

Внеочередной конгресс Международной ассоциации бокса (AIBA), который должен был пройти 20 марта, перенесен из-за коронавируса на 20 июня, информирует пресс-служба AIBA. Он должен пройти в Будапеште.

— Из-за ситуации с коронавирусом в Европе правительства разных стран рассматривают ограничительные меры, в том числе отмену мероприятий, с целью предотвращения распространения коронавируса, — отметил исполняющий обязанности президента AIBA Мохаммед Мустасан. — Кроме того, AIBA получила письмо от Венгерской ассоциации бокса, которая попросила отложить внеочередной конгресса AIBA из-за опасений со стороны здравоохранения Венгрии в отношении вспышки коронавируса и риска для всех делегатов. Венгерская боксерская ассоциация подтвердила свою готовность принять внеочередной конгресс AIBA в июне 2020 года.