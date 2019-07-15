Гафур Рахимов бесповоротно сложил полномочия президента AIBA

Гафур Рахимов, избранный главой Международной ассоциации бокса (AIBA) 2 ноября 2018 года, бесповоротно сложил полномочия президента организации, сообщается на официальном сайте AIBA.

В марте Рахимов объявил, что временно складывает полномочия. Однако, согласно уставу организации, у него была возможность вернуться в течение года без процедуры выборов. Решением от 27 июня исполком AIBA принял решение убрать этот пункт из устава, лишив руководителя возможности вернуться. 15 июля Рахимов объявил о своей окончательной отставке. Таким образом, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв добился своего, полностью стер из вида Гафура Рахимова.

После того, как на исполкоме AIBA, который прошел 27 июня в Женеве, Кремлёв объявил вотум недоверия временному президенту AIBA Мохамеду Мустасану, а также главе этической комиссии Йосту Шмиду, против генерального секретаря Федерации бокса России было якобы открыто дисциплинарное расследование. Однако же действующая этическая комиссия AIBA нелегитимна, поскольку Шмид является родственником Рахимова, а временный президент является его подопечным.