Федерация бокса России рассмотрит вопрос пожизненного отстранения Кушиташвили

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация рассмотрит вопрос пожизненного отстранения боксера Георгия Кушиташвили. В пятницу суд отказался освобождать его из СИЗО. Экспертиза выявила в его организме следы кокаина. Кушиташвили был задержан 2 февраля по подозрению в хранении наркотиков. По данным следствия, при задержании боксер сломал нос сотруднику Росгвардии.

— Обнаружение кокаина в организме Кушиташвили — это позор и шок. Да, в таком случае мы пожизненно отстраняем. Рассмотрим этот вопрос сегодня, — цитирует ТАСС Кремлева.