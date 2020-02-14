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Федерация бокса России рассмотрит вопрос пожизненного отстранения Кушиташвили

12:32

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация рассмотрит вопрос пожизненного отстранения боксера Георгия Кушиташвили. В пятницу суд отказался освобождать его из СИЗО. Экспертиза выявила в его организме следы кокаина. Кушиташвили был задержан 2 февраля по подозрению в хранении наркотиков. По данным следствия, при задержании боксер сломал нос сотруднику Росгвардии.

— Обнаружение кокаина в организме Кушиташвили — это позор и шок. Да, в таком случае мы пожизненно отстраняем. Рассмотрим этот вопрос сегодня, — цитирует ТАСС Кремлева.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7760933

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