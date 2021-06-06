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Российские боксеры бьются за олимпийские путевки. Видеотрансляция

6 июня 2021, 12:00
Сколько наших будет в Токио? Фото IOC
Сколько наших будет в Токио? Фото IOC

С 4 по 8 июня в Париже проходит Европейская боксерская олимпийская квалификация в Токио-2020. Традиционно в квалификации участвует большое количество россиян. Часть из них уже отобралась на Игры.

Так первые путевки получили Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

На этой странице мы покажем в прямом эфире четвертьфинальные поединки, а позднее на сайте «СЭ» вы также увидите прямые трансляции других четвертьфиналов, полуфиналов и финалов турнира.

Начало прямого эфира Европейской олимпийской квалификации в 15.00 по московскому времени.

Вечерняя сессия начнется в 19.00, она также будет доступна на сайте «Спорт-Экспресса».

День 3. Ринг А
Четвертьфиналы: женщины — 57 кг, мужчины — 57-69-75 кг.

День 3. Ринг B
Четвертьфиналы: женщины — 57 кг, мужчины — 57-69-75 кг.

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