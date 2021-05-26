Международная ассоциация любительского бокса погасила долг в размере 10 миллионов долларов

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) выплатила долг в размере 10 миллионов долларов, сообщает пресс-служба организации.

AIBA являлась гарантом по кредиту в размере 10 миллионов долларов для Всемирной серии бокса (WSB) America, который был дан одной из азербайджанских компаний. Этот кредит стал одной из основных претензий к бывшему президенту Чинг-Куо Ву, который ушел в отставку в 2017 году.

«Финансовые проблемы слишком много лет нависали над руководством любимого мною спорта. Они даже угрожают нашему олимпийскому будущему. Закрытие долга - ключевое достижение для нашего финансового здоровья и будущих олимпийских перспектив. Я очень рад, что нам удалось решить эту проблему и обеспечить стабильность AIBA», - приводит слова президента AIBA Умара Кремлева официальный сайт.

В конце 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде-2020 из-за расследования в отношении AIBA. В декабре 2020 года новым президентом организации стал Умар Кремлев.