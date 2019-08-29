Международная ассоциация бокса (AIBA) не рассматривает вариант банкротства, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо временного президента организации Мохамеда Мустасана. В конце 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде-2020 из-за расследования в отношении AIBA.

— Мы слышим много предположений о возможном банкротстве AIBA, — цитирует ТАСС Мустасана. — В связи с этим я хотел бы заявить, что это не является вариантом, который мы рассматриваем, мы работаем над реструктуризацией AIBA, и у нас есть варианты для обеспечения устойчивости AIBA. Исполнительный комитет продолжает работать как единая команда, чтобы преодолеть проблему, с которой сталкивается AIBA.