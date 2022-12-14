Алимбековой и Смольскому стало скучно? Белорусы проигнорировали следующий этап Кубка России

Интриги четвертого этапа, который состоится на этой неделе в Уфе.

Кубок России по биатлону выходит на свои проектные мощности. Наконец-то соревнования переезжают из Сибири в более удобные локации — как для спортсменов, так и для зрителей из европейских городов. Следующий, четвертый этап будет в Уфе, точнее, практически в самом центре столицы Башкирии. Поэтому наверняка на трибунах будет соответствующая атмосфера, а новые температурные рекорды не станут пугать ни организаторов, ни биатлонистов. Тем удивительнее, что это первый с февраля этап, на котором не будет спортсменов из команды Белоруссии. В чем причина такого решения, и окажется ли полноценной конкуренция без сильных лидеров соседей?

Алимбекова и Смольский проводят мини-отпуск дома

Идея пригласить спортсменов из команды Белоруссии на российские старты, пожалуй, полностью себя оправдала. По крайней мере в биатлоне — и тех и тех не пускают на международные старты, а спарринг между собой дает хотя бы какую-то внутреннюю конкуренцию и потенциал для роста. На практике все еще лучше, чем задумывалось, последние гонки проходили в таком напряжении, что порой интрига была покруче, чем на этапах Кубка мира, которые проводятся параллельно в странах Европы. Но в Уфе, единственном миллионнике, который принимает Кубок России, Динару Алимбекову, Антона Смольского и компанию не увидят. Об этом рассказала еще неделю назад сама Динара. «После Тюмени мы едем домой и будем готовиться к Кубку Содружества в Рязани, — сказала Алимбекова в беседе с порталом matchtv.ru. — После Рязани мы снова возвращаемся домой, два этапа дома и дальше снова на Кубок России».

Непосредственно перед стартом уфимского этапа информация подтвердилась — представителей сборной Белоруссии в заявке на гонки нет. Саму Динару мы видим уже дома — олимпийская чемпионка выложила в соцсети фото с супругом Смольским в семейном антураже. «Это будет лучшая зима. Семья, дом, кот и много снега», — подписала фото Алимбекова. То есть белорусских биатлонистов не отправили на сборы, а дали им небольшую паузу на отдых. Понятное дело, что тренировочный график их тренеры разрабатывают самостоятельно. Но решение не принимать участие в гонках при и так не самом насыщенном сезоне — откровенно странное и бьет по уровню соперничества на этапе в Уфе. Чаще всего Динара и Антон были в числе призеров и победителей, да и другие белорусы показывали хороший средний уровень.

Антон Смольский. Фото Global Look Press

Вместо морозов организаторам теперь мешает клен

При этом все это время команда Белоруссии в Кубке России выступала, по сути, вне зачета. В официальных документах внутренних российских стартов иностранцев быть не должно. Поэтому белорусов нет и в общем зачете Кубка. У мужчин лидер пока что Карим Халили, совсем немного ему уступает Даниил Серохвостов. Третий — Иван Колотов, следом за ним Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Роман Еремин. Антон Бабиков только 23-й. Александр Логинов — 25-й. И, напомним, это не считая Белоруссии! У девушек первая — Виктория Сливко, следом за ней Елизавета Каплина, которая провела выдающийся этап в Тюмени. Третья — Екатерина Носкова, дальше по списку Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Тамара Дербушева и Наталья Гербулова. Неприятно удивляют разве что Лариса Куклина на девятом месте и особенно Анастасия Шевченко на 13-м. Важный момент: в России действует еще старая система подсчета очков.

По новой системе IBU третья, к примеру, Гореева — за счет двух побед, да еще и с четырьмя гонками вместо пяти, как у остальных девушек. Анастасия и вовсе скрытый лидер сезона. Спортсменка в текущем году показывает удивительную точность стрельбы — у нее 90% попаданий (без учета роллерных соревнований) Для сравнения, у Казакевич в прошлом году было 78,2%, в этом сезоне только 71,85%. Зато Казакевич быстрее прочих, по средней скорости она обошла даже Алимбекову! Гореева делит третье место с Каплиной. Самая стабильная девушка — Сливко, она в среднем третья и за счет этого удерживает лидерство в общем зачете. Гореева — либо третья, либо четвертая. У Каплиной четвертый средний результат. Ни у мужчин, ни у женщин в российской команде заметных снятий нет, поэтому интересная борьба будет обеспечена даже без Белоруссии.

В программе уфимского этапа стоят шесть гонок: мужская и женская индивидуальные в четверг, два спринта в субботу и две эстафеты в воскресенье — сингл-микст и смешанная. Что важно для этого сезона — градусник едва ли опустится ниже -10, поэтому переживать об отменах или переносах не стоит. Правда, совсем без проблем организация этапа не проходит. «Спортсмены прошли всю трассу, высказали свои пожелания. Нас немного подвел клен ты мой опавший, — рассказывает о состоянии биатлонного центра в Уфе председатель технического комитета Союза биатлонистов России Вадим Мелихов. — Повсюду разная листва, а здесь клен, который плотно лежит на снегу. Его очень трудно чем?то убрать. Возможно, некоторые участки трассы будут выглядеть не так, как хотелось бы. Возможно, это будет попадать и в ТВ?трансляцию». Но главное, чтобы клен не мешал спортсменам, а трансляция... главное, что она в принципе будет.

Кубок России по биатлону. 4-й этап. Уфа

15 декабря, четверг

Индивидуальная гонка, мужчины — 8.50

Индивидуальная гонка, женщины — 11.50

17 декабря, суббота

Спринт, мужчины — 8.50

Спринт, женщины — 11.50

18 декабря, воскресенье

Сингл-микст — 8.50

Смешанная эстафета — 11.50