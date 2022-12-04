Белорусы Смольский и Алимбекова выиграли в Увате. Остановить звездных белорусов может только «генерал Мороз»

На этот раз Динара холодов не испугалась и разнесла всех соперниц.

Кубок России. 2-й этап. Уват

Сингл-микст

1. Республика Беларусь-1 (Динара Алимбекова, Антон Смольский) — 43.27,2 (1+7).

2. Тюменская область-1 (Виктория Сливко, Вадим Истамгулов) — 6,7 (0+6).

3. Свердловская область (Тамара Дербушева, Кирилл Бажин) — 24,3 (0+4).

Смешанная эстафета

1. Красноярский край (Наталья Гербулова, Екатерина Кулакова, Ярослав Костюков, Евгений Сидоров) — 1:24.17,6 (0+9).

2. ХМАО-Югра-1 (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Никита Поршнев, Алексей Вагин) — 17,8 (0+11).

3. Уральский федеральный округ (Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Вячеслав Малеев, Андрей Вьюхин) — 33,5 (1+11).

В Увате завершился второй этап Кубка России по биатлону. Последние эстафетные гонки прошли в штатном формате — по крайней мере, разговоров о переносах или массовых снятий не было. Участие в сингл-миксте приняла даже критик тюменских соревнований Динара Алимбекова со своим молодым человеком — и на холод не ругалась. И показала, что находится с Антоном Смольским в прекрасной форме. В классической же смешанной эстафете равных не было Красноярскому краю. Сибиряки сначала уступали на старте после неудачной стрельбы Натальи Гербуловой, зато потом нагнали своих соперников.

Алимбекова со Смольским поймали нужный соревновательный ритм

Когда Алимбекова накануне писала о том, что при минус 28 лучше посмотрит гонку из отеля по телевизору, казалось, что ждать на этом этапе Динару на стартах уже не стоит. В воскресенье немного потеплело, однако кардинально ситуация с погодой в Увате не изменилась. Но, видимо, желание выступить вместе со своим мужем перевесило риски обморожения. Еще бы, ведь реальных конкурентов у призеров Олимпийских игр в сингл-миксте не было — никто из российских регионов команду такого уровня собрать сейчас не может. Тем более белорусы в отличной форме. Сначала темп набрала Динара, а потом ее скорость подхватил и Антон. «У нас со Смольским была такая тактика — с первых метров уже показывать свою скорость. Мне нужно было как-то выбираться с четвертой стартовой линии. Трасса не совсем широкая именно на подъеме, потому я решила, что нужно уже на равнине начинать убегать», — рассказала Динара.

Динара собой была явно довольна. По ее словам, давно она себя так хорошо не чувствовала, был настоящий прилив сил — где-то даже выше своих возможностей. Мешало разве что отсутствие опыта как выступлений, так и стрелковых тренировок в мороз. Возможно, с этим и была связана осечка на стрельбе. Но на результат она не повлияла, поскольку Смольский выдал под финиш также все что мог. Алимбекова в своем избраннике была уверена и демонстрировала это окружающим. «Я знаю, кто такой Антон Смольский, и я знаю, как он может вести себя на последней стрельбе и на последнем круге, поэтому, когда Вика Сливко болела за своего сокомандника, она говорила: «Ну кто же?» Я ей ответила: «Вик, только не сегодня». Я знаю Антона, последний рубеж он не отдаст, а уж последний круг и последние метры я была уверена», — приводит слова Динары портал matchtv.ru.

Спортсмены жалуются теперь еще и на качество трассы в Увате

Первыми после Алимбековой и Смольского стали Виктория Сливко и Вадим Истамгулов — они финишировали в шести секундах от белорусов. Изначально со Сливко должен был бежать Евгений Гараничев, однако он снялся с гонки незадолго до старта. «Продуло вчера на гонке. Защемило шею. Нерв воспалился», — рассказал главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский. По словам врачей, восстановление займет пару дней. Сейчас ему сложно двигать головой, шея потеет. Вероятно, простудился на спуске — все-таки бесследно гонки на морозе для спортсменов не проходят. Третьими гонку завершили биатлонисты Свердловской области Тамара Дербушева и Кирилл Бажин. Последний условиями был недоволен, но у него претензии были специфическими. Не к погодным аномалиям, а, собственно, к подготовке трассы. «Как бы я ни любил Уват, в этом году у меня много вопросов к организации трассы. Асфальт, лед... Это не те условия трассы, где мы должны выступать», — считает спортсмен.

Он хочет поднять этот вопрос на уровне руководства СБР, правда, уверенности, что Виктор Майгуров еще выслушает, не очень много. Последнее время в союзе не рады критике и проблемы предпочитают не замечать. Так, по мнению Майгурова, Кубок России гораздо интереснее и успешнее Кубка мира от IBU. «Думаю, в IBU меньше следят за результатами, чем за тем, что вы пишете. Они читают все регулярно, — отмечает функционер. — Не знаю, смотрят они Кубок России или нет, но без внимания не оставляют, это точно». Российские биатлонисты Кубок мира, например, смотрят — им интересно, как развивается биатлон, люди хотят понимать, к чему готовиться в случае возвращения. Но вот Майгурову соревнования без россиян неинтересны. Он в принципе практически не включает телевизор, тем более не видит смысла этого делать ради Йоханнеса Бе и сестричек Оберг.

Белорусы неудачно провели стрельбу и ушли на штрафные круги

Последним видом программы стала классическая смешанная эстафета. В ней победила самая звездная, пожалуй, на сегодняшний день российская команда — Красноярский край. В его составе бегали Наталья Гербулова, Екатерина Кулакова, Ярослав Костюков и Евгений Сидоров. Но по ходу дистанции Красноярск долго уступал соперникам — всему виной два промаха на стрельбе стоя от Гербуловой, которая и начинала за свою команду эту эстафету. «Состояние пока тяжелое, я пропустила столько стартов из-за морозов, — объясняет она причину ошибки. — Но ничего, потихоньку будем возвращать былые кондиции. В эстафете нужно контролировать ситуацию, все решает стрельба, нужно делать акцент на ней. Поставили себе задачу получать удовольствие. Наконец-то потеплело, гонка прошла достаточно неплохо». В тройку лидеров также попала первая команда Югры во главе с Никитой Поршневым на третьем этапе, а третьим пришел Уральский федеральный округ с Анастасией Шевченко, которая эту эстафету открывала.

Удивительно, что только шестые в этом виде программы белорусы. Пусть главных звезд они оставили на сингл-микст, но и в классической смешанной эстафете участники были опытные и знаменитые. Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина, Максим Воробей, Никита Лобастов — с таким составом и на Кубок мира заявляться было бы не стыдно. Однако у наших соседей упорно не шла стрельба. Три штрафных круга и 15 дополнительных патронов — с таким набором рассчитывать на что-то серьезное не приходилось. Тем не менее в целом спортсмены из Беларуси выступают успешнее российских. Тренер Юрий Каминский не видит в этом особых причин удивляться — сборная страны соревнуется с отдельными регионами. Только вот по размеру и даже населению многие российские регионы с Беларусью поспорят. Тем не менее общего уровня конкуренции не хватает, а формальный подход СБР к стартам на фоне активностей в фигурном катании удивляет.

«Главная задача сезона — это подготовка к чемпионату мира. Мы должны быть готовы ко всему, — сказал Александр Тихонов в интервью Sport24. — Если нас не пускают на чемпионат мира, то в феврале нам необходимо проводить свой чемпионат внутри России. Настоящий чемпионат, подобный чемпионату в Финляндии». Редкий случай, когда он прав. Шансов, что россиян допустят на ЧМ, минимум, поэтому нужно думать об альтернативе. И начинать планировать различные варианты уже сейчас.