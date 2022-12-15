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Уехала из России, разделась для глянца, занялась пилатесом. Виражи биатлонистки Хрусталевой

Галина Глазко
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Елена Хрусталева.
Фото Getty Images
Елена Хрусталева.
Фото Global Look Press
Елена Хрусталева.
Фото Getty Images
Елена Хрусталева.
Фото Соцсети
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История призера Олимпиады, которая выступала за три страны.

Елена Хрусталева родилась в Красноярске, где одним из самых популярных видов спорта является биатлон. Правда, сначала родители отдали ее в горные лыжи, затем в лыжные гонки, а уже потом, в 11-летнем возрасте, она перешла в биатлон.

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«У нас спортивная семья, папа спортсмен на все 200 процентов. Нас в семье четверо детей, и каждому он привил любовь к движению. Мы с детства ходили в походы, посещали секции по плаванию и карате, играли в баскетбол. С 7 до 11 лет мы занимались горнолыжным спортом. Потом я боялась ездить со спусков и бросила горнолыжный спорт. Но папа — лыжник, другого вида спорта не могло быть, поэтому оставались лыжные гонки. Папе понравился тренер по биатлону, и он отдал нас, всех четверых, в биатлон», — вспоминала Елена.

У девочки были неплохие успехи, она начала ездить на соревнования. В дальнейшем сибирячка четыре раза попадала в десятку лучших биатлонисток на этапах Кубка мира, становилась шестой в индивидуальной гонке на ЧМ-2009. Однако ей пришлось пройти сложный путь, чтобы завоевать олимпийскую медаль.

Елена Хрусталева. Фото Global Look Press
Елена Хрусталева.
Фото Global Look Press

Выступала за три страны

Хрусталева дважды меняла спортивное гражданство. В сезоне-2001/02 Елена начала представлять Белоруссию. На это она пошла из-за высокой конкуренции в России. Но отношения с белорусской командой не задались, и спустя уже год вновь стала выступать под российским флагом. В 2003-м Хрусталева выиграла чемпионат Европы, финишировав первой в индивидуальной гонке. Это позволило ей попасть в состав сборной России и на чемпионат мира, но там она осталась лишь в запасе.

В 2006 году Елена снова приняла решение выступать за другую страну. На этот раз выбор Хрусталевой пал на Казахстан, где спортсменка проводила много сборов.

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«Я осознала, что в России мне нет больше смысла бегать, я не видела своего дальнейшего развития. Удовольствие от своей работы я перестала получать. Было даже больше расстройств. Старший тренер однажды сказал: «Меня не волнует Хрусталева, Неупокоева, Ермолаева, нас интересуют медали. Соответственно, они в эстафету не ставятся». Хотя, вернувшись из Белоруссии, я готова была опять с российским флагом бегать», — так объясняла свой выбор биатлонистка.

При этом Хрусталева даже задумывалась об уходе из большого спорта, так как перспектив в России не было. И переход в Казахстан оказался не зря. Елена получила свой шанс и на Олимпиаде в Ванкувере завоевала серебро в индивидуальной гонке.

Елена Хрусталева. Фото Getty Images
Елена Хрусталева.
Фото Getty Images

Съемка в журнале

Накануне ОИ-2010 Хрусталева попала в громкий скандал, который произошел из-за съемки для казахстанского выпуска Men's Health. Девушка полностью обнажилась перед камерой.

Съемки состоялись еще в ноябре 2009 года. И как рассказала потом сама биатлонистка, фотограф выложил эти снимки на своем личном сайте, а белорусский «Прессбол» опубликовал у себя. И это всего за две недели до Олимпийских игр. Тогда СМИ всех трех стран бурно обсуждали смелую выходку спортсменки, а некоторые фанаты и бурно осуждали Хрусталеву за голые фотографии. Но завоеванной медалью она сняла с себя все вопросы. Простил ее даже отец.

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«Мама сказала: замечательно, красивые фотографии. Папа, конечно, был немного в шоке, но через пару дней отошел», — признавалась спортсменка в интервью «КП».

Пилатес

После завершения карьеры спортсменки Елена работала в Союзе биатлонистов Казахстана, где занимала должность вице-президента. А сейчас она посвятила свою жизнь пилатесу. Биатлонистка не просто увлекалась этим модным на сегодня направлением гимнастики, но посетила множество курсов в разных странах и теперь передает свои знания другим как мастер-тренер. Более того, она работает над своей авторской программой и готовит инструкторов по пилатесу.

Елена Хрусталева. Фото Соцсети
Елена Хрусталева.
Фото Соцсети

«С пилатесом я познакомилась много лет назад. Уже тогда заинтересовалась им, но не до конца изучила все его особенности и преимущества. Я уверена, что эта система актуальна и для профессиональной спортивной деятельности. Общий тонус организма кардинально улучшается», — рассказывала Хрусталева в одном из своих интервью.

Также она преподает скандинавскую ходьбу. Среди ее учеников — как спортсмены, так и простые любители здорового образа жизни.

Биатлон
Елена Хрусталева
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