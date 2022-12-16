В норвежском биатлоне скандал. Места в сборной не поделили из-за старого файла на сайте

В сборной Норвегии делят места, пока с винтовкой катается лыжник Нортуг.

В такой биатлонной стране, как Норвегия, не может не быть разборок с выбором состава сборной — как в аргентинской футбольной сборной на чемпионате мира. Вот и сейчас спортивная общественность поднялась на защиту Андре Стремсхейма, который выиграл четыре из пяти первых гонок на Кубке IBU, втором по статусу турнире за Кубком мира. Теперь вокруг него ломаются копья. Что произошло?

Неадекватные критерии

Стремсхейм уверенно лидировал в общем зачете Кубка IBU и продолжает это делать почти с двукратным преимуществом по очкам (435 на 230 против ближайшего преследователя). Но ему не дали шанса выступить на этапе Кубка мира во французском Анси, предпочтя опытного Тарьея Бе. Четвертую победу Стремсхейм одержал в четверг, как раз после принятия решения по составу. Чем поспособствовал буре негодования в соцсетях. Да и сам высказался, что пора бы брать.

— Когда такие ребята, как Андрей Расторгуев и Тимофей Лапшин, значительно отстают от меня в Идре, а затем оба входят в пятерку на этапе Кубка мира, легко понять, что хорошие выступления на Кубке IBU обернутся хорошими результатами и на Кубке мира, — сказал Стремсхейм.

Правда, на параллельно прошедшем спринте в Анси все шесть норвежцев заехали в топ-15. Бе занял 14-е место, Филип Андерсен — 15-е. Но в Норвегии многие считают, что старикам тут не место. Даже если оно четырнадцатое.

Эннре Стремсхейм. Фото Global Look Press

Тренеры озабочены своим авторитетом

У Стремсхейма нашлись сторонники. Это и бывший тренер сборной в Ванкувере Кнут Туре Бергланн, работающий сейчас в частном клубе. И коллеги Стремсхейма по выступлениям в Кубке IBU. В общем, ситуация выглядит достаточно стремно. Они говорят, что никаких четких критериев для отбора в основную сборную нет, они сформулированы «неадекватно и размыто», а соответствующий документ на сайте федерации устарел.

Стремсхейма поддержал даже Хавард Богетвейт — весьма любопытный персонаж. В 29 лет он стал вице-чемпионом Кубка IBU, но завершил карьеру в том числе и потому, что не убедил тренеров дать тоже порулить. Стремсхейму немало — уже четвертак стукнул. Богетвейт говорит, что легко сопоставить достижения Андре с результатами на Кубке мира, и удивительно, что он не едет в Анси.

Еще жестче высказался биатлонист Йорген Крогсэтер, который становился четвертым на юниорском чемпионате мира. Похоже, что руководство и тренеры команды на Кубке мира больше всего озабочены укреплением собственного авторитета. Крогсэтер жил вместе со Стремсхеймом, но пробиться в основную команду тоже не смог.

Менеджер национальной сборной Пер Арне Ботнан признает, что проблема есть и 25-летний «новичок» не мог заявить о себе лучше, но «у нас есть десять человек, которые могли бы войти в топ-15 на Кубке мира. Игольное ушко узкое», — метафорично замечает он и обещает ротацию перед чемпионатом мира, на котором впервые у Норвегии есть право сразу на шесть участников в гонке — если они будут в топ-15 зачета Кубка мира.

Петтер Нортуг. Фото Global Look Press

Нортуг стал шведом

Еще больше ошибок, пишет NRK, допускается на более низком уровне, в Кубке Норвегии. Так, одну из самых успешных биатлонисток на национальных соревнованиях Элин Грю не допустили до Кубка IBU, хотя обещали руководствоваться результатами того этапа, где она несколько раз финишировала в топ-3. Федерация получила несколько письменных запросов с вопросами о критериях допуска на соревнования после споров вокруг Стремсхейма и Грю.

Кто точно имеет шансы влиться в норвежскую биатлонную сборную, так это 36-летний Нортуг. В сюжете TV2, на котором он работает телеэкспертом, Петтер под руководством Уле-Эйнара Бьорндалена появился на стрельбище в Анси с винтовкой и в... шведской форме. Оказалось, он одолжил ее у главного обличителя русского допинга Себастьяна Самуэльссона.

Швед пошутил, что комбинезон был потным — в нем он бегал еще давно в Контиолахти. Свой основной он своему другу Нортугу не отдал. Хотя вряд ли Нортуг все-таки пойдет в биатлон. Пока он готовится к возвращению в лыжные гонки в рамках марафонской серии Ski Classics.