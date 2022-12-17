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Сегодня, 15:00

Биатлон единственный раз в сезоне приехал в мегаполис. И подарил неожиданного чемпиона

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Корнев.
Фото СБР
Новый герой — Александр Корнев из Удмуртии.

Кубок России по биатлону. 4-й этап. Уфа
Мужчины. Спринт
1. Александр Корнев — 24.37,9 (0).
2. Максим Цветков — 1,0 (0).
3. Даниил Серохвостов — 4,1 (0).
4. Антон Бабиков — 13,2 (0).
Женщины. Спринт
1. Елизавета Каплина — 22.50,9 (0).
2. Екатерина Носкова — 37,2 (0).
3. Наталья Гербулова — 41,2 (1).

Биатлон переехал из заснеженной морозной Сибири в более приемлемый климат Предуралья. Этап в Уфе — единственный в календаре российского сезона в городе-миллионнике. Это редкая возможность увидеть всех лидеров без необходимости покупать дорогие билеты и пытаться совмещать удовольствие от просмотра гонок с температурой минус 30. Только вот без изъянов организацию Кубка России в Башкортостане назвать нельзя. Корреспондент «СЭ» доехал до стадиона на берегу реки Белая и узнал, как поживает российский биатлон во время санкций.

Про Кубок России в городе никто не знает

Еще весной было понятно, что из индивидуальных зимних видов проще всего адаптироваться к новым реалиям будет фигурному катанию. Во-первых, у фигурки уже есть отработанная схема замещения стартов в пандемию. Во-вторых, вид спорта настолько популярный и успешный внутри страны, что иностранцы, кажется, не сильно-то ему и нужны. К тому же турниры проходят в городских ледовых дворцах, которые нетрудно найти в любом крупном городе России. Сравниться с фигурным катанием мог разве что биатлон, но он держался в топе телерейтингов во-многом за счет противостояния «наших и не наших». Заманить зрителя на внутренние разборки непросто, к тому же в стране не так много удобных баз для соревнований. Есть Сибирь, где отличные условия, но далекое расположение и риск морозов. В европейской части России практически нет трасс со стрельбищем нужного уровня.

Единственное исключение, пожалуй, это Уфа. Здесь еще в начале 2000-х построили биатлонный центр международного уровня почти в центре города. Этому способствует уникальная география столицы Башкортостана. Город вытянулся вдоль реки Белой (по-башкирски Агыйдель), при этом набережная реки практически не заселена — мешает холмистый ландшафт. Отличный вариант для лыжно-биатлонной трассы. Есть и сложные подъемы, и крутые виражи, и длинные спуски. Нет проблем со стрельбищем — на берегу реки его организовать проблемы не составило. При этом дойти до стадиона от центрального Дома культуры — минут 15-20 прогулки через лес. В теории... На практике возникают сложности. Начнем с того, что по всей Уфе ни одного баннера с рекламой Кубка России. А даже если вы сами узнаете о биатлоне и захотите самостоятельно добраться до арены, то готовьтесь к небольшому чемпионату по спортивному ориентированию.

Биатлонный стадион. Фото "СЭ"
Биатлонный стадион.
Фото «СЭ»

Попасть на биатлонную арену трудно даже по карте и навигации

Дойти до биатлонной арены — свернуть с главного проспекта в сторону реки. Задача вроде бы тривиальная, но компас в лесу нормально не работает, как и GPS. Никаких указателей или табличек с направлением не ждите. Тропинок будет несколько, как и автодорог, поэтому разобрать, какая ведет к биатлонному центру, а какая — в соседний дачный поселок, можно только путем эмпирических изысканий. Учитывая высокий снежный покров и зимнее темное утро, далеко не каждый решится дойти до конца. Тех, кто справится, ждет бесплатное место на трибуне под крышей, а также весьма скромный набор фастфуда. В более привилегированном положении организованная группа болельщиков из Самары. Они и с кумирами после гонки пообщались, и питание себе нашли. Особенный интерес традиционно к Дмитрию Губерниеву. Члены фан-сообщества пригрозили — кто пойдет на Диму, будет иметь дело с командой Самары.

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Тем временем на трассе удивлял Александр Корнев. Биатлонистам Удмуртии вообще комфортно в Уфе. Два дня назад третьим стал Ильназ Мухаметзянов, а Александр, который проводит первый взрослый сезон, и вовсе победил. Первая медаль, первая победа, первый «ноль» с двух рубежей — полноценный дебют в группе лидеров, который воодушевил даже главу СБР Виктора Майгурова. Руководитель нашего биатлона верно подметил, как важно иметь молодой резерв на смену текущим лидерам. Вновь радует и Даниил Серохвостов — на этот раз он третий. Скорость у Даниила на протяжении всего этого сезона отличная, а теперь мы видим и чистую стрельбу. Впрочем, условия для гонки сегодня были практически идеальные, так что грешно было мазать. Всего из 55 стартовавших 12 отработали чисто, включая всю первую шестерку. С одним промахом мог рассчитывать на «цветы» разве что Эдуард Латыпов, но он выдал в итоге два промаха на стойке.

Болельщики на биатлоне. Фото "СЭ"
Болельщики на биатлоне.
Фото «СЭ»

Главные бенефициары — завсегдатаи Кубка России из регионов

Латыпов пользовался в Уфе особым интересом среди публики — все-таки Эдуард хоть и родился в Беларуси, а вырос в селе Камышла Самарской области, на внутренних соревнованиях представляет Республику Башкортостан. Еще больше получал удовольствие от выступления Антон Бабиков. Для него Уфа действительно родной город, и перед гонкой он успел и до родной школы доехать, чтобы увидеть старых учителей, и к бабушке в гости зайти. Она накормила спагетти с мясом, и это помогло Антону настроиться на гонку. По крайней мере по его словам — Бабиков отработал на «ноль» и был в секундах от третьего места. А вот лидер сезона Карим Халили с одним промахом только 11-й. Впервые в сезоне он выпадает из топ-6 и теряет статус самого стабильного в команде. Зато реноме стабильности сохранила за собой Виктория Сливко. На этот раз она пятая — и то всему виной единственный промах.

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Золото между собой разыгрывали Елизавета Каплина и Екатерина Носкова. Победа за первой, и это уже второй успех в сезоне для уроженки Бурятии. 26-летняя биатлонистка ранее в основной команде закрепиться не могла, поэтому была постоянной участницей Кубка России. И в прошлых сезонах отношение к турниру было не сравнить с текущим. «Никого не было, мы просто выходили, пробегали для себя и уходили. Разве что судьи и тренеры в качестве зрителей были, или два-три случайных прохожих. Невероятно уныло», — вспоминала она после победы. И отметила, что сейчас на каждом этапе настоящий праздник. Даже до морозной и далекой Уваты доезжали фанаты, чего говорить про Уфу! Ближе к середине дня болельщиков действительно собралось немало, и шум на трибунах был как на рядовых этапах Кубка мира. Так что, говоря про российский биатлон, пациент скорее жив, чем мертв. Держимся.

Биатлон
Сборная России по биатлону
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