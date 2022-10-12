В биатлоне хотят запретить свинец. Пули вредят экологии

Международный союз биатлонистов (IBU) рассматривает вариант перехода на другой тип боеприпасов — стрельбу медными шариками. После этого спортсменам придется переучиваться.

В прошлом году лыжным видам спорта серьезно досталось от экологов из-за фторовых смазок, которые, как выяснилось, сильно вредят природе. Теперь биатлон снова под огнем. И этот каламбур тут вполне уместен, ведь, по мнению чиновников Европарламента, использовать свинец в огнестрельном оружии недопустимо уже сейчас. Скорее всего, на первое время для биатлонистов сделают исключение, однако радикальные сторонники защиты устойчивого развития планеты считают подобные послабления недопустимыми.

Европарламент запрещает свинцовые пули

Евросоюз следует стратегии нулевых выбросов. И в этой связи депутаты объединенной Европы предлагают ограничить использование свинца, по крайней мере в пулях. Помимо полицейских и военных, эта мера касается стрелковых видов спорта и биатлона. В Международном союзе биатлонистов (IBU) уже бьют тревогу и боятся, что новый закон может привести чуть ли не к запрету этого вида спорта в ЕС и закрытии многих известных биатлонных арен. Чиновники обещают компромиссы. Но совсем игнорировать использование свинца в спорте депутаты Европарламента не могут — на них давят экоактивисты. Проблема в том, что, по данным независимых исследований, на любом стрельбище ежегодно скапливаются тонны отходов от пуль. Чтобы минимизировать последствия, ЕС ищет пути сбора этого свинца.

Первый вариант был самым логичным: после соревнований или тренировки нужно вручную собирать весь свинец со стрельбища и вывозить на переработку. Но такой вариант не устраивает биатлонные организации из-за чрезмерной стоимости таких работ. Тогда агентство по химической безопасности ЕС (которое и занимается реализацией новых законов на практике) придумало альтернативу. Требуется организовать на стрельбище ловушки для пуль, чтобы упростить процесс сбора использованных боеприпасов. В ответ биатлонные власти снова говорят о непомерных расходах и прогнозируют массовое закрытие спортивных клубов. Например, в Норвегии (которая не входит в ЕС, но придерживается его экологических правил) — 163 независимые биатлонные организации со своими стрельбищами. И даже за пять лет с реализацией новых норм справятся единицы. Ни самостоятельно, ни при поддержке Союза биатлонистов королевства.

Пули для стрельбы. Андрей Аносов, СБР

Непомерная нагрузка

Чтобы полностью адаптироваться под новые правила, Союзу биатлонистов Норвегии потребуется минимум три миллиона норвежских крон (280 тысяч долларов), и таких средств у организации нет. Поэтому норвежцы первые поддержали недовольных новым законом функционеров из IBU. «Мы потеряем не только нынешнее поколение биатлонистов, но и будущее — новых звезд этого спорта будет просто негде и некому готовить», — предупреждает консультант Союза биатлонистов Норвегии Кристиан Гедде-Даль. Он утверждает, что есть немало и других способов сбора свинца, нежели те, что предлагает агентство химбезопасности ЕС. При этом в текущей версии закона есть норма, что стрельбища непрошедшие экологическую проверку следует закрывать. Прямо сейчас такой тест не пройдет ни один биатлонный стадион. Европейские арены уже сейчас используют сбор свинца, но другими методами.

Использование боеприпасов в спорте чиновники почему-то определили в категорию «досуг и отдых». И сравнивают последствия тренировок на стрельбище с любительской охотой, однако обстоятельства хаотичной стрельбы в лесу и огневой работы по строго установленным целям совсем другие. В качестве возможной альтернативы IBU рассматривает переход на другой тип боеприпасов. Уже сейчас проводятся опыты стрельбы однородными шариками из меди или сплавов с медью. Такие же пули используют в охоте. Однако они заметно дороже, что снова приводит к значительным финансовым издержкам. Но при этом придется менять и все вооружение, а спортсменам — переучиваться.

Не может быть никаких компромиссов

Пока спортсмены ратуют за особые условия для спорта, экологи наносят ответный удар и заказывают свои исследования, которые говорят о губительном воздействий стрельбищ на природу. Директор Норвежского агентства по охране окружающей среды Энн Лиз Фильтвед вообще против любых особых условий для спортсменов. «Свинец настолько опасен для окружающей среды, что в борьбе с ним не может быть никаких компромиссов», — утверждает Фильтвед в интервью NRK. В частности, под давлением экоактивистов в Норвегии еще в 2000 году на охоте запретили использовать свинцовую дробь. Единственный вариант, который хоть как-то устроит экообщественность, — это отсрочка запрета. В переговорах с IBU удалось достичь договоренностей на срок для адаптации в пять лет, в течение которых новые ловушки для пуль будут на всех крупных спортивных объектах, и в течение десяти лет — на оставшихся.

Любопытно, что активнее всего выступают представители биатлонной семьи, хотя, естественно, прямым образом новые запреты влияют и на пулевую стрельбу. Однако биатлон более медийный и влиятельный, поэтому и голоса этого вида спорта слышно громче. Лучший вариант для биатлонных чиновников — оставить все как есть. Собственно говоря, три года назад Еврокомиссия уже выдвигала идею полного запрета на использование свинцовых боеприпасов, но тогда спорту удалось отбиться. Правда, сейчас угроза запрета гораздо выше, и, если Европарламенту придется выбирать между принципами поддержки экологии и развитием спорта, депутаты остановятся на первом варианте. Сейчас действует консультационный переходный период, который продлится до декабря 2023 года. После этого биатлону, как и другим стрелковым видам, придется что-то решать. Тот же пример мазей с фтором показывает, что церемониться никто не будет.