В Союзе биатлонистов России объяснили, зачем нам сборная в период санкций

Олимпийский чемпион и член исполкома СБР Евгений Редькин — о финансировании подготовки лучших спортсменов страны.

В рамках отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России (СБР) выбирали не только президента (неудачно), но и состав исполкома организации. Порог в 29 голосов (50% от общего количества + 2 голоса) преодолели всего четыре кандидата: олимпийские чемпионы Евгений Редькин (35 голосов) и Анна Богалий (34), чемпион мира Максим Чудов (32) и президент Федерации биатлона Москвы Вадим Мелихов (33), отвечающий в СБР за календарь соревнований. Всего в исполкоме будет 11 человек, включая президента. Этот орган заменит правление, куда входило всего семь членов. Об этом в интервью «СЭ» рассказал олимпийский чемпион, вице-президент Союза биатлонистов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Евгений Редькин.

В СБР активно обсуждается вопрос призовых на Кубок России

— СБР утвердил календарь Кубка Содружества. Отдельный турнир вне Кубка России, два этапа которого пройдут в России, три — в Белоруссии. Это может стать хотя бы отделенной альтернативой Кубка мира?

— Конечно, альтернативой Кубка мира эти старты стать не могут по определению. В любом случае будет ограниченная конкуренция. Но в данной ситуации выбирать не приходится, это единственный вариант, где мы можем соревноваться не сами с собой. Возможно, он будет разрастаться, будут приглашаться биатлонисты из других стран. Посмотрим, кто откликнется. С чего-то же надо начинать.

— Президент ФЛГР Елена Вяльбе дала понять, что на предстоящем Кубке России призовых не будет. Понятно, что спортсмены на зарплате — сборная, регионы, клубы — суммарно набегают очень приличные суммы. Тем не менее отсутствие призовых не скажется на мотивации спортсменов?

— Я не считаю, что наши спортсмены — биатлонисты, лыжники — имеют какие-то баснословные зарплаты. Он все в рамках государственных программ. Поэтому для элитных спортсменов призовые на этапах Кубка мира — это самая существенная часть заработка. Если же говорить про призовые Кубка России-2022/23 по биатлону, то в СБР активно обсуждается этот вопрос. Ведутся переговоры со спонсорами, которые будут предоставлять помощь, часть которой предполагается расходовать на поощрения спортсменам. Посмотрим, какие в итоге это будут суммы.

Артем Истомин. rusbiathlon.ru

— На ваш взгляд, зачем нам вообще сейчас нужна сборная, если России не выступать на Кубке мира? Нет смысла распустить всех по регионам?

— Во-первых, не все регионы могут собрать команды и тренироваться в нормальном режиме. Плюс для регионов это небольшое облегчение. Когда часть спортсменов тренируется с национальной командой, то мы экономим деньги. Распределяем их на спортивный резерв. Во-вторых, важно, чтобы все сильнейшие тренировались вместе, конкурировали между собой. Все-таки в регионах такой борьбы на тренировках не будет. Так что, думаю, это целесообразное решение.

— Вам не показалось странным назначить тренеров до выборов президента? Алексей Нуждов говорит, что хочет изменить тренерские составы в случае победы...

— Что сейчас гадать, дело уже сделано. Да, я и не думаю, что будут какие-то кардинальные перетасовки. Более развернуто прокомментировать не могу, это не в моей компетенции.

У дуэта Истомин — Норицын хорошие перспективы

— А что скажете про назначение старшим тренером Артема Истомина, которому всего 26 лет?

— Не могу сказать, какие были конкретные причины в пользу Истомина. Видимо, у него был определенный план, который понравился членам правления. Может быть, на тот момент ему не было альтернативы. Сам он не новичок в СБР. Помогал Хованцеву, Белозерову, Каминскому. Да и у него будет опытный помощник Виталий Норицын. Их дуэт может быть перспективным.

— Сборной нужен главный тренер?

— Чтобы рассуждать о таких вещах, надо быть внутри организации. Участвовать в обсуждениях, понимать роли, цели и задачи такого человека. Только потом думать о целесообразности и кандидатах.

— Были удивлены уходом Антона Бабикова, Карима Халили и Даниила Серохвостова из группы Юрия Каминского?

— Уже ничему не удивляюсь, но деталей и причин их ухода от этого специалиста не знаю.

— Вас избрали в исполком СБР — этот орган заменит правление, на которое в последние годы выносили все ключевые вопросы?

— Да, и совет СБР. Исполком начнет свою работу, когда вступит в силу действие нового устава организации. Он сейчас находится на регистрации в Минюсте.

— Сколько человек войдет в исполком?

— 11 человек, включая президента. На внеочередной конференции в конце августа должны доизбрать еще шесть членов.