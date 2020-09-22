«Зовут Иван, ему 32. Фамилия какая-то простая». Анфиса Резцова рассказала об отце будущего ребенка Кристины

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала информацию о беременности ее дочери Кристины. Сегодня стало известно, что Резцова-младшая пропустит сезон.

— В моей семье все, что ни делается, все к лучшему, — цитирует «КП» Резцову-старшую. — По крайней мере, Кристине господь сейчас дал такую возможность, она забеременела. Потому что сезон непонятный. Во-первых, этот вирус. Во-вторых, неясно, будут ли вообще проводиться крупные старты. Все под сомнением, под вопросом — кого будут допускать, как и где они будут проходить? Границы практически закрыты. Это нормально, что Кристина сейчас оказалась в таком положении хорошем. Я очень счастлива и рада как мама, прежде всего. И, конечно, как спортсменка. Наверное, вовремя все это. И потом она может родить и сразу вернуться. А я буду сидеть с ребенком.

— А отец будущего ребенка? Они расписываться собираются? Как его зовут?

— Его зовут Иван. Они взрослые люди. Я не знаю, будут ли они расписываться или останутся в гражданском браке. Это их право, их дело. Она завтра прилетает из Тюмени, поговорим, как что чего у них. По телефону это неправильно, я считаю. Надо просто сесть за стол, посидеть, пообщаться тесно.

— Он спортсмен?

— Он лыжник.

— Он где-то в сборной?

— Нет, он старше ее на 8 лет. Ей 24, ему 32. Он был приближен к лыжной сборной. Но сейчас тоже бегает на уровне сборной, спринты только.

— А как его фамилия?

— Сейчас не вспомню. Какая-то простая.