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«Знай Наших». Драчев и победительницы Зимних юношеских игр

17:27

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в своем Instagram выложил фото с победительницами Зимних юношеских игр: биатлонистками Аленой Моховой и Анастасией Зеновой.

Мохова заняла первое место в спринтерской гонке. Второе место заняла Зенова, третьей стала представительница Австрии Анна Андексер.

— Вот они наши победители! Алена Мохова и Анастасия Зенова. Знай Наших. Россия вперед, — подписан снимок.

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