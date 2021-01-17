Женская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка IBU в Германии
Женская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка IBU в Арбер-Цвизеле (Германия).
В составе российской команды выступили Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова. Второе место заняла сборная Швеции, уступившая России 37,2 секунды. Третьей стала команда Германии.
Арбер-Цвизель (Германия)
Кубок IBU
Женщины
Эстафета 4 х 6 км
1. Россия (Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Татьяна Акимова) — 1:08.10,4 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)
2. Швеция (Ингела Андерссон, Тильда Юханссон, Анна Магнуссон, Элизабет Хегберг) — отставание 37,2 (0 + 10)
3. Германия (Франциска Хильдебранд, Штефани Шерер, Ванесса Фойгт, Марион Дайгентеш) — 1.09,7 (0 + 6)
4. Украина (Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Ирина Петренко, Екатерина Бех) — 1.27,6 (0 + 5)
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