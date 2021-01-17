Женская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка IBU в Германии

Женская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка IBU в Арбер-Цвизеле (Германия).

В составе российской команды выступили Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова. Второе место заняла сборная Швеции, уступившая России 37,2 секунды. Третьей стала команда Германии.

Арбер-Цвизель (Германия)

Кубок IBU

Женщины

Эстафета 4 х 6 км

1. Россия (Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Татьяна Акимова) — 1:08.10,4 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)

2. Швеция (Ингела Андерссон, Тильда Юханссон, Анна Магнуссон, Элизабет Хегберг) — отставание 37,2 (0 + 10)

3. Германия (Франциска Хильдебранд, Штефани Шерер, Ванесса Фойгт, Марион Дайгентеш) — 1.09,7 (0 + 6)

4. Украина (Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Ирина Петренко, Екатерина Бех) — 1.27,6 (0 + 5)