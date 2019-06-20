Юрлова-Перхт поблагодарила Фуркада за приглашение на лыжный фестиваль

Чемпионка мира-2015 по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт в своем Инстаграме поблагодарила пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада за приглашение поучаствовать в лыжном фестивале в Анси. Мероприятие пройдет 31 августа.
- Привет, Анси! Рада принять участие в Лыжном Фестивале, который пройдет в заключительный день лета! Мартен Фуркад, большое спасибо за приглашение! - написала Юрлова-Перхт.
Bonjour Annecy🇫🇷I‘m taking part in the coolest Nordic Event @mfnordicfestival on the last day of Summer! Happy to be there👌🏻👍🏻 @martinfourcade Thank you for invitation ⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️ Привет, Анси🇫🇷 Рада принять участие в Лыжном Фестивале,который пройдёт в заключительный день лета! @martinfourcade Большое спасибо за приглашение! ⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️ 📸 @nordicfocus
Напомним, в минувшем сезоне Юрлова-Перхт заняла 14-е место в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира-2019 в шведском Эстерсунде она стала второй в масс-старте.