«Я с вами, уверена, мы справимся». Вирер поддержала итальянцев в связи пандемией коронавируса

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер в своем официальном Instagram выразила поддержку своим соотечественникам в связи с распространением коронавируса.

— Я с вами, жители Южного Тироля и всей Италии, — написала Вирер. — Уверена, мы справимся. Рекомендую всем соблюдать меры безопасности и оставаться дома.