«Я с вами, уверена, мы справимся». Вирер поддержала итальянцев в связи пандемией коронавируса
13:10
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер в своем официальном Instagram выразила поддержку своим соотечественникам в связи с распространением коронавируса.
— Я с вами, жители Южного Тироля и всей Италии, — написала Вирер. — Уверена, мы справимся. Рекомендую всем соблюдать меры безопасности и оставаться дома.
Из Инстаграма Доротеи Вирер pic.twitter.com/XeRLy9oZms— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) March 13, 2020