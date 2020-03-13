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«Я с вами, уверена, мы справимся». Вирер поддержала итальянцев в связи пандемией коронавируса

13:10
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер в своем официальном Instagram выразила поддержку своим соотечественникам в связи с распространением коронавируса.

— Я с вами, жители Южного Тироля и всей Италии, — написала Вирер. — Уверена, мы справимся. Рекомендую всем соблюдать меры безопасности и оставаться дома.

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