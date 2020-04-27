«Я разобрался, в чем у нас проблема». Драчев объяснил, почему российские биатлонисты плохо выступали

Глава российского биатлона Владимир Драчев рассказал, в чем причина неудач наших спортсменов в прошлом сезоне. По мнению руководителя, это вопрос не в физической готовности.

— Я разобрался, в чем у нас проблема, — заявил Драчев. — Это не физическая подготовка. Мы много потеряли в технической части. И только в этом году с ней разобрались. Сервис, парафин, винтовки, патроны — если мы приведем это в наивысшее качество, как у норвежцев, французов и немцев, мы будем с ними на одном уровне.

— Все дело только в этом?

— Да, нужны парафины, лыжи, стволы и патроны.

— И тогда Матвей Елисеев будет конкурировать с Йоханнесом Бе?

— Он уже конкурировал. Попадал в призы, был четвертым-пятым. Вот все говорили, что у нас после Нового года не было медалей. Но сколько у нас было высоких мест! Около пьедестала. Ну, не могут они пока обыграть французов и норвежцев. У немцев тоже один Долль. А у нас такой же Александр Логинов.

Хотя я согласен, нужны резервы. И они у нас есть. Серохвостов, Вьюхин, Халили. Методика Хованцева — как раз спокойно поднимать молодежь. (Владимир Иванов)