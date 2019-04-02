"Вышло сорвать куш!" Морозова - о победе в эстафете на чемпионате России

Российская биатлонистка Анастасия Морозова заявила, что рисковала в женской эстафете на чемпионате России в Тюмени, выбрав высокий темп. 24-летняя спортсменка допустила два промаха и заняла первое место в составе команды ХМАО.

- Уходила с мыслью, что нужно сократить отставание. Второй этап – это не конец гонки, всё можно изменить, - приводит слова Морозовой "Тюменская Арена". - У нас – непредсказуемый вид спорта. Так что была надежда, и с ней я шла в бой.

Высокий темп? В такой ситуации либо рискуешь, либо нет. Я часто так делаю, бросаюсь догонять. Получается не всегда можно и на штрафной круг зайти. Но в Тюмени вышло сорвать куш!

Напомним, Морозова заняла 88-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 12 очков.

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