"Выбрала не свой темп, поэтому меня не хватило на концовку гонки". Васильева - о бронзе в эстафете

Российская биатлонистка Маргарита Васильева призналась, что выбрала не свой темп во время женской эстафеты на чемпионате России в Тюмени, поэтому ее не хватило на концовку гонки. 27-летняя спортсменка завоевала бронзу в составе команды Красноярского края.

- Я прекрасно понимала, что надо бороться, - приводит слова Васильевой "Тюменская Арена". - У нас был шанс в тройке призеров, но в нее надо было еще пробиться. Поэтому изначально выбрала не свой темп, решив, что буду догонять соперниц. Видимо, из-за этого меня и не хватило на концовку гонки. Конечно, как и другие девочки волновалась. События в эстафете менялись, можно сказать, молниеносно. То наша команда находится на одном месте, то – на другом, то бежим штрафной круг и так далее.

И при этом было приятно слышать поддержку болельщиков. Да и мы, участницы, понимали, что эстафета завершает трудный сезон. Скоро можно ехать домой, да еще с медалями.

Напомним, Васильева заняла 38-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 155 очков. Она не принимала участия в чемпионате мира в шведском Эстерсунде из-за начатого в феврале разбирательства: спортсменка пропустила три допинг-теста и может быть дисквалифицирована.

Все о биатлоне - здесь