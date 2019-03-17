"Возможно, у него были проблемы с винтовкой". Тренер сборной Норвегии - о промахах Йоханнеса Бе в эстафете на ЧМ

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе заявил, что промахи Йоханнеса Бе в мужской эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде могли быть связаны с проблемами с винтовкой. 25-летний спортсмен использовал три дополнительных патрона на последнем огневом рубеже.

- Думаю, Йоханнес устал. Он сказал, что в эстафете что-то пошло не так, - приводит слова Мазе NRK. - Нужно выяснить, что именно стало причиной промахов. Есть мелкие детали, которые необходимо прояснить. Возможно, у Йоханнеса есть проблемы с винтовкой.

Команда Норвегии заняла 1-е место в эстафете в Эстерсунде.

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