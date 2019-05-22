Владимир Драчев: "Прошедший год в биатлоне – успешный. Мы выполнили поставленные задачи"

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев на встрече с журналистами в Москве назвал успешным прошедший год на посту главы организации.

– Если подвести итоги одним словом, то это успешный год, учитывая то, какой нам досталась команда, в каком она была состоянии, – сказал Драчев. – Нам надо было собрать команду, тренерский коллектив.

Подготовить команду к чемпионату мира было реально сложно. Хотя любое выступление на нем в принципе было бы положительным, прошлого года по сути не было. Но мы на 100 процентов выполнили задачи Минспорта, точь-в-точь: две серебряные, одна бронзовая медаль.

Александр Логинов – никто, наверное, такого итога не ожидал. Это результат проведенной с ним работы. Женская команда также выполнила задачи, мы даже завоевали медаль на чемпионате мира.

Что касается антидопинговой работы – мы выполняем критерии восстановления, их осталось несколько. Думаю, на следующем внеочередном Конгрессе IBU Россия станет полноправным членом организации. (Дмитрий Кузнецов)