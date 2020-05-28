Владимир Драчев: «Почему на интриги деньги есть, а на решение проблем их нет?»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, будет ли участвовать в выборах на эту должность. Они пройдут 11 июля на внеочередной выборной конференции СБР.

— В соответствии с уставом правление, конечно, может инициировать внеочередную конференцию, но для того, чтобы мне участвовать в выборах, для начала нужно снять меня с должности. Я уже писал в регионы свою позицию на этот счет, она предельно проста. У нас сейчас нет лишних денег, а если у кого-то они вдруг находятся для оплаты этого масштабного для федерации мероприятия, возникает лишь один вопрос: почему на интриги деньги есть, а на созидание и решение текущих проблем их нет?

На самом деле решений правления не требуется по многим вопросам. Просто сейчас некоторые из его состава рьяно рвутся в бой, так как это гораздо проще, чем отчитаться за свою работу за истекший период. При этом я не хочу сказать это обо всех. Ведь мы знаем — проще работать на словах, нежели на деле. Ранее, по практике, никто никаких решений правления не использовал, никому они нужны не были. Всегда хватало решений тренерского совета и президента.