Владимир Драчев: «Омолаживаем команду, чтобы не было вопросов к биатлонистам»

Глава СБР Владимир Драчев рассказал о решении ВАДА в отношении российских атлетов и омоложении команды.

— Основная тема — это решение ВАДА, — приводит слова Драчева РИА Новости. — Что будет делать российский биатлон в нынешней ситуации? Негативное решение, к которому мы готовились и ожидали. Это решение необъективное, Россия делает много для борьбы с допингом. Мы сделали больше 250 проб, все они были отрицательными. Это решение политизированное. Есть определенные лица, которые имеют преимущества. Расследование проходило в одностороннем порядке.

Наша команда находится под жестким прессингом, все понимаем, насколько это большая ответственность. Все понимают, насколько это серьезно для каждого спортсмена в дальнейшей его карьере. Внутри команды мы проанализировали все решения ВАДА. Мы заранее набирали молодых спортсменов. Мы нацелились на омоложение состава команды, понимая, что многие спортсмены просто могут быть не допущены, чтобы у ВАДА не было вопросов.