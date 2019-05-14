Владимир Драчев: "На заседании правления СБР мнения по Цветкову разделились"

Президент СБР Владимир Драчев рассказал, почему в основном составе мужской сборной России по биатлону нет Максима Цветкова.

– Почему в основе нет Максима Цветкова? Он же выполнил критерии отбора.

– На заседании правления СБР мнения по Максиму разделились. Большинством голосов было решено пока оставить его на самоподготовке. Критерии отбора именно в основной состав команды, а речь про группу из восьми спортсменов, он не выполнил. Эти критерии были не нами написаны и трактовать их можно очень широко. Сейчас мы их частично переделали. А команду "Б" было решено сделать молодежной, туда Цветков просто не попал по возрасту. Там всего один спортсмен, которому уже 25 лет, это Дмитрий Иванов. Все остальные моложе.

Это принципиальная позиция СБР. Идет подготовка к Олимпийским играм в Пекине, нам нужно готовить молодых. Остальные страны уже давно привлекают молодежь к основе. На предстоящий сезон нам хватит опытных ребят, чтобы закрыть вопрос о сохранении квоты, но нужно сделать ставку на будущее. Потому в резервный состав попали несколько спортсменов, которые быстры ходом, пусть у них и нет высоких результатов. (Андрей Шитихин)

Полностью интервью Владимира Драчева - здесь.